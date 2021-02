Referendum Tpl | Calabrese | in Aula delibera conferma nostri indirizzi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – “Inapproveremo un testo che sostanzialmentele impostazioni di questa amministrazione e le nostre linee programmatiche. Ovvero confermiamo la nostra volonta’ politica sul Tpl che, pur rispettando l’esito referendario, esprime contrarieta’ alle richieste delstesso.” “Con lache presenteremo all’vogliamo chiedere all’Assemblea capitolina di dare continuita’ ai”. Cosi’ l’assessore ai Trasporti di Roma, Pietro, nel corso della commissione Mobilita’ di questa mattina dove si e’ discusso sugli esiti delsulla messa a gara del tpl in vista del dibattito in Assemblea capitolina previsto per giovedi’.