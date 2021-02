Recovery, CNEL: serve governance rafforzata con autonomie e forze sociali (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il PNRR può rappresentare lo strumento per favorire lo sviluppo di una nuova politica industriale di cui il Paese ha urgentemente bisogno con una visione di medio-lungo termine e che punti a valorizzare la nostra identità economico e produttiva, sociale e culturale. Un piano straordinario richiede capacità di intervento straordinarie”. E’ quanto ha affermato il Presidente del CNEL Tiziano Treu, nel corso dell’audizione odierna in Parlamento sul PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr). “Nel dibattito tra le organizzazioni rappresentate al CNEL è stata rilevata una netta condivisione sulla necessità di supportare l’implementazione del Piano con un solido ed efficiente apparato di governance preposto alla direzione di iter rigorosi caratterizzati da tempistiche stringenti, realistiche e funzionali alle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il PNRR può rappresentare lo strumento per favorire lo sviluppo di una nuova politica industriale di cui il Paese ha urgentemente bisogno con una visione di medio-lungo termine e che punti a valorizzare la nostra identità economico e produttiva, sociale e culturale. Un piano straordinario richiede capacità di intervento straordinarie”. E’ quanto ha affermato il Presidente delTiziano Treu, nel corso dell’audizione odierna in Parlamento sul PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr). “Nel dibattito tra le organizzazioni rappresentate alè stata rilevata una netta condivisione sulla necessità di supportare l’implementazione del Piano con un solido ed efficiente apparato dipreposto alla direzione di iter rigorosi caratterizzati da tempistiche stringenti, realistiche e funzionali alle ...

