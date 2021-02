Real Madrid, Benzema non si allena. Difficile il recupero per l’Atalanta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Real Madrid ha pubblicato il report dell’ultimo allenamento della squadra svoltosi questa mattina. Benzema non si è allenato con il resto dei compagni, quindi la sua presenza nella partita contro l’Atalanta è sempre più compromessa. Hazard, Rodrygo, Valverde, Benzema, Odriozola e Militão hanno lavorato dentro e fuori. Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal continuano con i loro processi di recupero. Foto: Twitter uff. Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilha pubblicato il report dell’ultimomento della squadra svoltosi questa mattina.non si èto con il resto dei compagni, quindi la sua presenza nella partita controè sempre più compromessa. Hazard, Rodrygo, Valverde,, Odriozola e Militão hanno lavorato dentro e fuori. Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal continuano con i loro processi di. Foto: Twitter uff. Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - clikservernet : Real Madrid, Benzema non si allena. Difficile il recupero per l’Atalanta - Noovyis : (Real Madrid, Benzema non si allena. Difficile il recupero per l’Atalanta) Playhitmusic - - GoalItalia : Benzema salta la gara contro l'Atalanta ? Il francese è uno dei 9 assenti del Real Madrid ?? -