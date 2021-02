Nvidia GeForce RTX 3060 più veloce del 19% rispetto a GeForce RTX 2060 nei primi benchmark

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Con il lancio diRTXproprio dietro l'angolo, abbiamo già untrapelato di questa GPU, in particolare quello del gioco Ashes of the Singularity (AosT), dove la scheda grafica è stata provata due volte. Nella prima ha raggiunto un punteggio di 6600 punti e 67 FPS, mentre nella seconda prova è riuscita a raggiungere 6800 punti e 69,9 FPS, tutti a risoluzione 1080p con ilCrazy. Entrambi i test sono stati effettuati dal primo utente, poiché in entrambi i casi è stato utilizzato un processore Intel Core i7-8700K. Con una media di 6700 punti, possiamo sapere cheRTXè il 19% piùdella sua scheda grafica precedente, ...