«Non dimenticheremo la sua forza» Città Alta unita nel ricordo di Elena (Di lunedì 22 febbraio 2021) Commozione, dolore e l’affetto di tutta Città Alta per Elena Mangili, morta a 43 anni a Bergamo dopo una lunga malattia affrontata con grande forza e dignità. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Commozione, dolore e l’affetto di tuttaperMangili, morta a 43 anni a Bergamo dopo una lunga malattia affrontata con grandee dignità.

Pres_Casellati : Oggi ci ha lasciato Giuseppe Basso, un punto di riferimento per la sanità veneta, un simbolo per centinaia di bambi… - webecodibergamo : Grande commzione in Città Alta - cuorenoir : @BeaLorenzin @_DAGOSPIA_ e meno male che la Taverna oggi tuonava ' non dimenticheremo '. Manco il cane pe'anna a… - AnnaMacina73 : Condoglianze alla famiglia Attanasio, per la perdita del nostro ambasciatore in #Congo, morto a causa di un attacco… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Le immagini che non dimenticheremo Un anno di Covid a Bergamo - Fotogallery -