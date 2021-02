Minacce aggravate da metodo mafioso, custodia cautelare per due persone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Squadra Mobile e il commissariato di Polizia di Portici-Ercolano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dei pregiudicati Salvatore Panico, 30 anni attualmente detenuto al carcere di Poggioreale e Gennaro Marrazzo, 44 anni, detenuto nella casa circondariale di Secondigliano, ritenuti gravemente indiziati di minaccia e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, intraprese il 28 settembre 2020 e supportate da attività tecniche, hanno permesso di raccogliere elementi probatori nei confronti dei due soggetti in ordine ad una aggressione, avvenuta quel giorno a Villaricca (Napoli), nei confronti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Squadra Mobile e il commissariato di Polizia di Portici-Ercolano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza diin carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dei pregiudicati Salvatore Panico, 30 anni attualmente detenuto al carcere di Poggioreale e Gennaro Marrazzo, 44 anni, detenuto nella casa circondariale di Secondigliano, ritenuti gravemente indiziati di minaccia e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati dal. Le indagini, intraprese il 28 settembre 2020 e supportate da attività tecniche, hanno permesso di raccogliere elementi probatori nei confronti dei due soggetti in ordine ad una aggressione, avvenuta quel giorno a Villaricca (Napoli), nei confronti ...

