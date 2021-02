Metzelder rinviato a giudizio: dovrà presentarsi in Tribunale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una brutta storia che riguarda il mondo del calcio e che risale al 2019: Christoph Metzelder dovrà presentarsi a fine aprile in Tribunale. L’accusa? Quella di essersi procurato e di aver successivamente inviato materiale pedopornografico. Nel dettaglio il calciatore ex Schalke avrebbe diffuso 29 fra immagini e video, secondo quanto riportato dai media tedeschi l’ex calciatore avrebbe girato i file anche di minorenni ad una donna di Amburgo. Fino al momento Metzelder ha respinto ogni tipo di accusa, qualche mese fa si parlava addirittura di ammissione di colpa. Adesso l’ex calciatore ha cambiato avvocato. Chi è Christoph Metzelder Foto di Caroline Seidel / AnsaChristoph Metzelder è un ex calciatore tedesco, di ruolo difensore. Le prime esperienze da giocatore si sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una brutta storia che riguarda il mondo del calcio e che risale al 2019: Christopha fine aprile in. L’accusa? Quella di essersi procurato e di aver successivamente inviato materiale pedopornografico. Nel dettaglio il calciatore ex Schalke avrebbe diffuso 29 fra immagini e video, secondo quanto riportato dai media tedeschi l’ex calciatore avrebbe girato i file anche di minorenni ad una donna di Amburgo. Fino al momentoha respinto ogni tipo di accusa, qualche mese fa si parlava addirittura di ammissione di colpa. Adesso l’ex calciatore ha cambiato avvocato. Chi è ChristophFoto di Caroline Seidel / AnsaChristophè un ex calciatore tedesco, di ruolo difensore. Le prime esperienze da giocatore si sono ...

