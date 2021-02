Mammola in lutto per la morte di Domenico Manno vittima di un incidente stradale

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 22 febbraio 2021) È pesante il bilancio di unavvenuto nei pressi dello svincolo di, all’uscita della Jonio-Tirreno, nel Reggino: un morto e due feriti., 45 anni di, si è scontrato con un’auto, morendo sul colpo. Feriti invece gli occupanti dell’automobile. Stefano Raschellà, sindaco di, in una nota esprime il dolore dell’intera comunità per la grave perdita. “L’Amministrazione comunale tutta, sconvolta per la tragica e prematura scomparsa del caro dipendente, si stringe con grande affetto attorno alla famiglia-Moro”. Oggi saranno esposte le bandiere a mezz’asta, “un piccolo gesto finalizzato a far sentite la vicinanza della nostra comunità intera. ...