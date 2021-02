M5s in balia delle onde, indiscrezione su mail di Beppe Grillo: Crimi potrebbe diffonderla (Di lunedì 22 febbraio 2021) M5s espulsioni. Una notizia che scotta arriva da “Repubblica”. Matteo Pucciarelli in un articolo oggi spiega che il capo politico Vito Crimi, reggente in realtà di un ruolo che tecnicamente non esiste più, potrebbe presto rendere pubblica una mail di Beppe Grillo, che invita a rimandare la votazione sui Cinque stelle. “Il direttorio si farà, ma non a brevissimo. Evidentemente c’è prima da chiarire il conflitto con Davide Casaleggio e la sua struttura tecno-politica”, scrive il giornalista, che menziona, a ‘mo di esempio, nel suo pezzo la “benedizione” alla ricandidatura a sindaca di Roma Virginia Raggi, da parte del papà del MoVimento, il quale si è guardato bene dal menzionare il voto su Rosseau a suo favore. Richiesta che era arrivata, tra l’altro, dalla stessa sindaca giorni fa. leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) M5s espulsioni. Una notizia che scotta arriva da “Repubblica”. Matteo Pucciarelli in un articolo oggi spiega che il capo politico Vito, reggente in realtà di un ruolo che tecnicamente non esiste più,presto rendere pubblica unadi, che invita a rimandare la votazione sui Cinque stelle. “Il direttorio si farà, ma non a brevissimo. Evidentemente c’è prima da chiarire il conflitto con Davide Casaleggio e la sua struttura tecno-politica”, scrive il giornalista, che menziona, a ‘mo di esempio, nel suo pezzo la “benedizione” alla ricandidatura a sindaca di Roma Virginia Raggi, da parte del papà del MoVimento, il quale si è guardato bene dal menzionare il voto su Rosseau a suo favore. Richiesta che era arrivata, tra l’altro, dalla stessa sindaca giorni fa. leggi anche ...

MarioDraghiPCM : @LucaBizzarri E a me tocca lavorare con questi quacquaraquà...altro che eurotower...per fortuna li hanno messi a ba… - sam_bonventre : @LuceAPalazzo Il M5S da tempo, ormai, è divenuto irriconoscibile... vanno fatti sì i compromessi, ma vanno anche ri… - Aldebaran_4 : @angelofusco1966 @PoliticaPerJedi Il fatto che i 5Sciagurati ed il PD fossero -come scrive lei- in 'balia di Renzi'… - angelofusco1966 : @PoliticaPerJedi Perché non fai un nome che avrebbe potuto avere la fiducia di tutto il M5S e anche quella di nuovi… - fscaglia1 : @Storace @Musso___ Quindi #Zingaretti si mette a fare da balia ai #m5s e #Leu? -

Ultime Notizie dalla rete : M5s balia Salvini a Catania: terza trasferta per il Caso Gregoretti ... ci sono norme precise per mettere in salvo i naufraghi e nessuno di noi li lasciò in balia delle ... Read More In Evidenza Governo: M5S a un passo da scissione e Crimi rinuncia a sottosegretariato 18 ...

Energia, la Lega attacca i 5 stelle sulla fine del mercato tutelato ...lasciare alternative alla proroga di due anni del mercato tutelato ma di cui la ex maggioranza M5s -... con ben 4 interrogazioni senza risposta, e hanno lasciato gli utenti in balia di condotte ...

La faida indebolisce M5s. L'appello di Casaleggio ilGiornale.it La faida indebolisce M5s. L'appello di Casaleggio Boom. Anche Mara Carfagna fa scoppiare il M5s. Un parlamentare di primo piano fa il punto della situazione con Il Giornale ...

Il Governo Draghi alla prova del Senato mercoledì, tra i mal di pancia del M5S Dopo il giuramento e il primo Consiglio dei ministri di ieri, il neo premier Mario Draghi e la sua squadra, sono al lavoro sui prossimi dossier da ...

... ci sono norme precise per mettere in salvo i naufraghi e nessuno di noi li lasciò indelle ... Read More In Evidenza Governo:a un passo da scissione e Crimi rinuncia a sottosegretariato 18 ......lasciare alternative alla proroga di due anni del mercato tutelato ma di cui la ex maggioranza-... con ben 4 interrogazioni senza risposta, e hanno lasciato gli utenti indi condotte ...Boom. Anche Mara Carfagna fa scoppiare il M5s. Un parlamentare di primo piano fa il punto della situazione con Il Giornale ...Dopo il giuramento e il primo Consiglio dei ministri di ieri, il neo premier Mario Draghi e la sua squadra, sono al lavoro sui prossimi dossier da ...