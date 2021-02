Le immagini dei maltrattamenti degli anziani in una casa di riposo di Palermo (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Maltrattamento, lesioni personali, violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono i reati contestati a vario titolo dalla Guardia di finanza di Palermo a quattro persone, tutte residenti nel capoluogo siciliano, agli arresti domiciliari perché ritenute responsabili di vessazioni ad angherie sistematiche nei confronti degli ospiti di una casa di riposo. Decine gli episodi documentati in meno di due mesi, con gli anziani costretti a vivere in uno stato di costante soggezione e paura. Nel quadro dell'operazione "Nessuno tocchi i nonnini", la Onlus "I nonnini di Enza" - che gestisce l'attività di assistenza residenziale - è stata sequestrata a titolo preventivo e affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Palermo, ... Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Maltrattamento, lesioni personali, violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono i reati contestati a vario titolo dalla Guardia di finanza dia quattro persone, tutte residenti nel capoluogo siciliano, agli arresti domiciliari perché ritenute responsabili di vessazioni ad angherie sistematiche nei confrontiospiti di unadi. Decine gli episodi documentati in meno di due mesi, con glicostretti a vivere in uno stato di costante soggezione e paura. Nel quadro dell'operazione "Nessuno tocchi i nonnini", la Onlus "I nonnini di Enza" - che gestisce l'attività di assistenza residenziale - è stata sequestrata a titolo preventivo e affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di, ...

