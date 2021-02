Lazio, Inzaghi: “Bayern Monaco quasi imbattibile, ma vogliamo restare aggrappati alla qualificazione” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Simone Inzaghi, mister della Lazio, ha presentato in conferenza stampa il delicato match che vedrà i biancocelesti sfidare i campioni d'Europa in carica del Bayern Monaco nel match di domani, valevole per l'andata degli ottavi di Champions League: "Sapevamo che prima o poi avremmo giocato una sfida così, da ieri siamo concentrati sul Bayern Monaco sapendo che è una sfida-ciliegina sulla torta che ci siamo meritati nel corso del nostro percorso. Serve spensieratezza e umiltà, sono una grandissima squadra ma proveremo a fare il massimo come sempre. vogliamo fare una gara che ci consenta di rimanere aggrappati alla qualificazione in tutte le maniere. Loro sono quasi imbattibili, ma in passato altre volte ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) Simone, mister della, ha presentato in conferenza stampa il delicato match che vedrà i biancocelesti sfidare i campioni d'Europa in carica delnel match di domani, valevole per l'andata degli ottavi di Champions League: "Sapevamo che prima o poi avremmo giocato una sfida così, da ieri siamo concentrati sulsapendo che è una sfida-ciliegina sulla torta che ci siamo meritati nel corso del nostro percorso. Serve spensieratezza e umiltà, sono una grandissima squadra ma proveremo a fare il massimo come sempre.fare una gara che ci consenta di rimanerein tutte le maniere. Loro sonoimbattibili, ma in passato altre volte ...

