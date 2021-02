L’attrice ha detto ‘sì’! Nozze a sorpresa, poi il pranzo in trattoria. E tra poco sarà anche mamma (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il vero matrimonio a sorpresa. I fan della bella attrice, 31 anni e in dolce attesa per la prima volta, non si aspettavano minimamente di vedere su Instagram le foto delle Nozze appena avvenute. Nozze super intime, visto il momento, poi il pranzo di coppia in trattoria dopo il rito civile. Sabato 20 febbraio 2021 la cerimonia con parenti e amici più stretti, poi il pranzo per la coppia. E ora che sono diventati marito e moglie, presto saranno anche genitori dato che come detto lei è incinta: aspetta una femminuccia. Insomma, un matrimonio a sorpresa, intimo, semplice ma non per questo non pieno d’amore organizzato in poco meno di due mesi e celebrato in una Roma soleggiata per L’attrice e influencer ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il vero matrimonio a. I fan della bella attrice, 31 anni e in dolce attesa per la prima volta, non si aspettavano minimamente di vedere su Instagram le foto delleappena avvenute.super intime, visto il momento, poi ildi coppia indopo il rito civile. Sabato 20 febbraio 2021 la cerimonia con parenti e amici più stretti, poi ilper la coppia. E ora che sono diventati marito e moglie, presto sarannogenitori dato che comelei è incinta: aspetta una femminuccia. Insomma, un matrimonio a, intimo, semplice ma non per questo non pieno d’amore organizzato inmeno di due mesi e celebrato in una Roma soleggiata pere influencer ...

xbigdreamer : in meno di 3 giorni sono già state smentite 3/4 accuse, di cui una ha quasi rovinato un lavoro per un attrice e sol… - BenedettaMinel2 : RT @DiStreaming: Helena Bonham Carter interpreta la Principessa Margaret in #TheCrown. L’attrice ha raccontato “Mia zia la conosceva piutto… - Diregiovani : #MartinaPinto ha detto “sì“. L’attrice e influencer, in attesa di una bimba, è convolata a nozze con… - carladiveroli : @edocardella Spiega come si può essere fortemente avversari politici senza usare offese sessiste e misogine. Non cr… - Steffy96554979 : Dayane, dopo l'ultima puntata, ha detto “stanca di vedere modificate le cose a favore di Adua” e che “stanno giocan… -