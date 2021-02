La Formula E arriva su Sky e le sue piattaforme streaming

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Per ben 2 stagioni tutte le gare diE saranno interamente trasmesse da Sky sia in TV che sulle sueLa notizia è ufficiale tutte le gare diE saranno trasmesse interamente da Sky Sport per le stagioni 2021 e 2022. Si parte il 26 e 27 febbraio in notturna a Dir’iyya, in Arabia Saudita e poi successivamente il 10 aprile. A Roma sul rinnovato circuito del Eur proseguirà il campionato. Il primo campionato diE seguito per intero dalla FIA vanta 12 team, 24 auto e 24 piloti. Questa partnership tra Sky eE è stata anche commentata da Guido Meda vicedirettore Sky Sport e capo dei motori affermando che: “Siamo felici di accogliere e di raccontare sui nostri canali un altro grande evento motoristico, dopo l’arrivo della MotoE completa ...

Lasu Sky per le stagioni 2021 e 2022 , con tutte le gare in diretta. Il nuovo Campionato del Mondo ABB FIAE si aggiunge così alla ricca offerta Sky dedicata al mondo dei motori ...Lasu Sky per le stagioni 2021 e 2022 , con tutte le gare in diretta. Si parte il 26 e 27 febbraio in notturna a Dir'iyya, in Arabia Saudita. Il 10 aprile invece il campionato farà ...Alfa Romeo ha presentato la C41, la monoposto di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi per la stagione 2021 di Formula 1 ...Per ben 2 stagioni tutte le gare di Formula E saranno interamente trasmesse da Sky sia in TV che sulle sue piattaforme streaming ...