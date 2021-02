Italia | scoppia maxi focolaio | almeno 260 positivi

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Procedono a macchia di leopardo le chiusure e le riaperture delle scuole, dove i contagi aumentano e in alcuni casi è stata registrata la variante inglese del Covid, ma al momento la situazione è tenuta sotto controllo. A Roma sono già diversi gli istituti in cui è scattato il provvedimento temponaneo, con la messa in quarantena di intere classi e docenti, per scongiurare il diffondersi dei contagi. Ieri, domenica 21 febbraio, oltre all'istituto di Casal Bernocchi, è stata la volta della scuola Sinopoli-Ferrini nel quartiere Africano, temporaneamente chiusa dopo che un professore e un alunno hanno contratto il virus. La scuola di via Carotenuto è chiusa da oggi per Covid. Si tratta dell'Istituto Comprensivo con scuola primaria e secondaria di primo grado in zona Casal Bernocchi. A comunicarlo ufficialmente una circolare a firma della dirigente scolastica Eugenia Rigano, ...