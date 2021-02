Il dolore del World Food Programme: erano in visita ad un programma di alimentazione scolastica (Di lunedì 22 febbraio 2021) Parole non di prammatica ma sentite: il World Food Programme (Wfp) esprime le sue condoglianze e la sua vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici delle tre persone uccise, oggi, in un attacco ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Parole non di prammatica ma sentite: il(Wfp) esprime le sue condoglianze e la sua vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici delle tre persone uccise, oggi, in un attacco ...

ItalyMFA : Min. @luigidimaio: 'Ho appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte oggi del nostro Ambasciatore nella… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - virginiaraggi : Profondo cordoglio per la morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del giovane carabiniere della sua scort… - Ecatetriformis : RT @ONGpiemonte: Immenso dolore per l'uccisione dell'ambasciatore #RDC Luca #Attanasio, del carabiniere Vittorio #Iacovacci e dell'autista… - FMeli_tenor : Sono sgomento per quanto accaduto in Congo e penso soprattutto al dolore delle famiglie dell’Ambasciatore… -