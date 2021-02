Gravina rieletto | «Ringrazio per la fiducia | ora allacciamo gli scarpini e iniziamo a giocare»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabrieleè statopresidente della FIGC: queste le sue parole di ringraziamento dopo l’elezione Gabrieleè statopresidente della FIGC: queste le parole di ringraziamento dopo l’elezione. «”Grazie per la vostra dedizione e pazienza. Ora ci siamo, il secondo tempo della partita sta per cominciare, viper la partecipazione a questa assemblea. Viper la. Il consenso e l’entusiasmo che mi avete riconosciuto hanno consolidato un’elaborazione del progetto strategico con cui mi sono presentato oggi. Il nostro movimento ha sofferto sul piano umano e sociale, prima che economico. Un movimento che come altri comparti del nostro paese è pronto a ripartire, non potevamo fermarci e non ci fermeremo. E’ il mio primo e ...