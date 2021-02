Golden Globe 2021 con Renée Zellweger e Joaquin Phoenix: gli attori premiano in presenza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il grande evento si avvicina, e le cose andranno inevitabilmente in modo diverso rispetto all’anno scorso. La cerimonia dei Golden Globe 2021, posticipata al 28 febbraio, risentirà delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, ma c’è una grande notizia! Renée Zellweger e Joaquin Phoenix, vincitori nella loro categoria nella scorsa edizione, presenzieranno infatti in carne e ossa alla cerimonia e si occuperanno della premiazione. A presentare ancora una volta Tina Fey e Amy Poehler, che si collegheranno rispettivamente dalla Rainbow Room di Manhattan e dal Beverly Hilton di Los Angeles, tradizionale location della cerimonia. Come in tanti eventi negli ultimi dei mesi, tra gli ultimi la consegna degli Emmy Award, i candidati e la giuria rimarranno nelle loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il grande evento si avvicina, e le cose andranno inevitabilmente in modo diverso rispetto all’anno scorso. La cerimonia dei, posticipata al 28 febbraio, risentirà delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, ma c’è una grande notizia!, vincitori nella loro categoria nella scorsa edizione, presenzieranno infatti in carne e ossa alla cerimonia e si occuperanno della premiazione. A presentare ancora una volta Tina Fey e Amy Poehler, che si collegheranno rispettivamente dalla Rainbow Room di Manhattan e dal Beverly Hilton di Los Angeles, tradizionale location della cerimonia. Come in tanti eventi negli ultimi dei mesi, tra gli ultimi la consegna degli Emmy Award, i candidati e la giuria rimarranno nelle loro ...

