Covid, il virologo MassimoGalli: “Troppo in tv? Sono tentato dal lockdown personale e dal restare in silenzio per 2-3 settimane” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Covid, Massimo Galli: “tentato dal lockdown personale e dal restare in silenzio” “Sono stato tentato di fare il mio personalissimo lockdown e di rimanere in silenzio per 2-3 settimane” lo ha dichiarato il virologo Massimo Galli a proposito delle polemiche sull’onnipresenza degli esperti in tv durante la pandemia di Covid. Ospite di Otto e Mezzo, Galli, direttore/responsabile del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano, a chi lo accusa di essere sempre sul piccolo schermo ha risposto: “Declino i quattro quinti delle richieste, pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021), Massimo Galli: “dale dalin” “statodi fare il mio personalissimoe di rimanere inper 2-3” lo ha dichiarato ilMassimo Galli a proposito delle polemiche sull’onnipresenza degli esperti in tv durante la pandemia di. Ospite di Otto e Mezzo, Galli, direttore/responsabile del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano, a chi lo accusa di essere sempre sul piccolo schermo ha risposto: “Declino i quattro quinti delle richieste, pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e ...

