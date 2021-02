Covid, cervello e brain fog: ecco l’ultimo timore degli esperti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Sars-CoV-2 non è semplicemente – si fa per dire – un virus respiratorio. È un agente patogeno più pericoloso di quanto non pensassimo in un primo momento, visto che è in grado di attaccare i nostri organi più importanti e, nei casi più gravi, di danneggiarli in modo più o meno irreversibile. Polmoni, certo, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Sars-CoV-2 non è semplicemente – si fa per dire – un virus respiratorio. È un agente patogeno più pericoloso di quanto non pensassimo in un primo momento, visto che è in grado di attaccare i nostri organi più importanti e, nei casi più gravi, di danneggiarli in modo più o meno irreversibile. Polmoni, certo, InsideOver.

Itinara : Meglio definirli ipocondriaci, invece di asintomatici. Se fossero solo asintomatici, FORSE, ancora saprebbero usare… - LaTiger1 : @NattQui Vero. Il problema è che il tasso di conformisti in Svizzera e non solo, era piuttosto alto già prima del c… - modamanager : RT @charliecarla: Il Covid agisce sul cervello di chi si dimentica che stanno morendo ogni giorno da un anno infinitamente più persone per… - nipotinadiPutin : RT @creuscher: 0:0 nella partita dei tifosi senza cervello. Prima Briatore, ora loro. Così non ne usciremo mai. Viene su una rabbia indefin… - mimma42 : RT @charliecarla: Il Covid agisce sul cervello di chi si dimentica che stanno morendo ogni giorno da un anno infinitamente più persone per… -