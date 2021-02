Cdm: spostamenti, stop fino al 27/3. Divieto di visite private in zona rossa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid . Il provvedimento proroga il Divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e anche la ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid . Il provvedimento proroga ilditra Regionial 27 marzo e anche la ...

