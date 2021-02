Cagliari, c'è Semplici per la missione salvezza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cagliari - Alla fine a vincere la corsa verso la panchina del Cagliari è stato Leonardo Semplici che ha battuto la concorrenza di Roberto Donadoni e Aurelio Andreazzoli . Frenetica la giornata di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021)- Alla fine a vincere la corsa verso la panchina delè stato Leonardoche ha battuto la concorrenza di Roberto Donadoni e Aurelio Andreazzoli . Frenetica la giornata di ...

SkySport : ULTM'ORA SERIE A ? Accordo raggiunto con Semplici Sarà il nuovo allenatore del Cagliari ? #SkySport #SkySerieA… - DiMarzio : #Cagliari, trovata l'intesa con #Semplici - Agenzia_Ansa : Cagliari: addio Di Francesco, è fatta per Semplici. Domani l'ufficialitá. In arrivo anche il diesse Capozucca… - MCalcioNews : #Cagliari, #Semplici è arrivato in città: oggi la presentazione - sportli26181512 : Cagliari, c'è #Semplici per la missione salvezza: L'ex Spal ha superato la concorrenza di Donadoni per la panchina… -