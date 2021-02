Barbara D’Urso smascherata dai follower: “La devi smettere di raccontare bugie” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Barbara D’Urso al centro delle polemiche per un post che proprio non è piaciuto ai follower che si sono scatenati contro la conduttrice Non si fermano le polemiche nei confronti della conduttrice napoletana che in uno degli ultimi post su Instagram ha fatto arrabbiare i suoi follower. Il riferimento è ai dati sugli ascolti della L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 febbraio 2021)al centro delle polemiche per un post che proprio non è piaciuto aiche si sono scatenati contro la conduttrice Non si fermano le polemiche nei confronti della conduttrice napoletana che in uno degli ultimi post su Instagram ha fatto arrabbiare i suoi. Il riferimento è ai dati sugli ascolti della L'articolo proviene da Leggilo.org.

iceeke65 : RT @SereDomenici: Barbara D'Urso, insiste: 'Noi vogliamo essere vaccinati!' Noi è inteso tutti noi. Io personalmente non le ho dato il perm… - eleonoryyy : RT @Zziagenio78: Assurdo che dopo un anno non siamo ancora riusciti a sconfiggere il virus nonostante il tutorial di Barbara D'Urso su come… - Devabole : RT @Zziagenio78: Assurdo che dopo un anno non siamo ancora riusciti a sconfiggere il virus nonostante il tutorial di Barbara D'Urso su come… - muffvns : RT @elliotaldstan: La Ferrari punta chiaramente sulle luci sparate in faccia Barbara D'Urso style così da non fare vedere i segni di invecc… - madotsuki888 : RT @Zziagenio78: Assurdo che dopo un anno non siamo ancora riusciti a sconfiggere il virus nonostante il tutorial di Barbara D'Urso su come… -