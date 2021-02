Autostrada Napoli-Salerno | doppia tragedia | morti motociclista e operaio

positanonews : #Copertina #Cronaca Napoli Salerno, su autostrada muore motociclista poi operaio del carro attrezzi - _JaneMiller_ : RT @MediasetTgcom24: Incidente sull'autostrada Napoli-Salerno, due morti e un ferito #Napoli - MediasetTgcom24 : Incidente sull'autostrada Napoli-Salerno, due morti e un ferito #Napoli - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Incidente sull'autostrada Napoli-Salerno: motociclista muore sul colpo, poi auto investe e uccide un operaio - NuovoSud : Incidente sull'autostrada Napoli - Salerno: 2 morti e un ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada Napoli

Un grave incidente stradale con due persone morte ed una ferita si è verificato sull'- Salerno a pochi metri dallo svincolo autostradale di Ercolano Scavi . A quanto si apprende, un giovane motociclista che procedeva in direzione, per cause in corso di ...Un grave incidente stradale con due persone morte ed una ferita si è verificato sull'- Salerno a pochi metri dallo svincolo autostradale di Ercolano Scavi. A quanto si apprende, un giovane motociclista che procedeva in direzione, per cause in corso di ...Un grave incidente stradale con due persone morte ed una ferita si è verificato sull'autostrada Napoli - Salerno a pochi metri dallo svincolo autostradale di Ercolano Scavi. A quanto si apprende, un ...Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un incidente verificatosi sull'autostrada Napoli-Salerno, vicino allo svincolo autostradale di Ercolano Scavi. Un motociclista avrebbe urtato ...