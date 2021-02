Agguato in Congo. Wfp: "Erano senza scorta, strada considerata sicura" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il convoglio attaccato in Congo “si stava recando da Goma a visitare il programma di distribuzione di cibo nelle scuole del Wfp a Rutshuru” e viaggiava senza protezione dei caschi blu della missione Onu nel Paese (Monusco), perché era stato autorizzato il viaggio senza una scorta di sicurezza. A dirlo in una nota è l’agenzia dell’Onu in un comunicato. Oltre alle tre vittime - i due italiani, l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, più l’ autista - altri passeggeri sarebbero rimasti feriti. Il convoglio era diretto a Rutshuru, a Nord di Goma, per visitare una scuola. “Il Wfp lavorerà con le autorità nazionali per determinare i dettagli dietro l’attacco, che è avvenuto su una strada che era stata preventivamente dichiarata sicura per viaggi anche ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il convoglio attaccato in“si stava recando da Goma a visitare il programma di distribuzione di cibo nelle scuole del Wfp a Rutshuru” e viaggiavaprotezione dei caschi blu della missione Onu nel Paese (Monusco), perché era stato autorizzato il viaggiounadi sicurezza. A dirlo in una nota è l’agenzia dell’Onu in un comunicato. Oltre alle tre vittime - i due italiani, l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, più l’ autista - altri passeggeri sarebbero rimasti feriti. Il convoglio era diretto a Rutshuru, a Nord di Goma, per visitare una scuola. “Il Wfp lavorerà con le autorità nazionali per determinare i dettagli dietro l’attacco, che è avvenuto su unache era stata preventivamente dichiarataper viaggi anche ...

HuffPostItalia : Agguato in Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere - sbonaccini : Profondo dolore per la morte dell’ambasciatore Italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta… - Linkiesta : L'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio è stato ucciso in un agguato mentre v… - gio_spagnuolo : RT @AngiKappa: 'Tutto ciò che noi diamo per scontato in Italia non lo è in Congo' così l'ambasciatore #LucaAttanasio prenio Nassirya per la… - laura12ottobre : RT @RaiNews: Chi era Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso nell'agguato in #Congo -