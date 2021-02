Agguato in Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Il diplomatico è morto. Deceduto anche un carabiniere. Il diplomatico - secondo quanto apprende l’ANSA - è stato trasportato in ospedale a Goma. La matrice dell’attacco non è ancora chiara, così come le condizioni dell’ambasciatore. La vettura faceva parte di un convoglio della Monusco che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue. Massima apprensione della Farnesina che sta seguendo gli sviluppi. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l’Luca Attanasio. Il diplomatico è morto. Deceduto anche un. Il diplomatico - secondo quanto apprende l’ANSA - è stato trasportato in ospedale a Goma. La matrice dell’attacco non è ancora chiara, così come le condizioni dell’. La vettura faceva parte di un convoglio della Monusco che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue. Massima apprensione della Farnesina che sta seguendo gli sviluppi.

