Un tempo per parte, Parma e Udinese pareggiano 2-2 (Di domenica 21 febbraio 2021) Termina col risultato più giusto, un pareggio, l’anticipo dell’ora di pranzo tra Parma e Udinese. Le squadre dominano la partita un tempo ciascuna, con il primo che è tutto in favore degli emiliani. Nonostante le assenze per scelta tecnica di Gervinho e Kurtic, la squadra di D’Aversa la sblocca dopo soli tre minuti con Cornelius. Il raddoppio arriva alla mezzora grazie al calcio di rigore trasformato da Juraj Kucka, per il fallo netto di Becao su Mihaila. All’intervallo Gotti opta per un assetto più offensivo, mette dentro Nestorovski e Molina, poi inserisce Okaka al posto di Llorente che non aveva combinato granché fino a quel momento. Così al 64? è proprio l’attaccante italiano ad accorciare le distanze, colpendo bene di testa sul bel cross di De Paul. Il pari arriva a dieci minuti dalla fine, con Nuytinck che stacca bene sugli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Termina col risultato più giusto, un pareggio, l’anticipo dell’ora di pranzo tra. Le squadre dominano la partita unciascuna, con il primo che è tutto in favore degli emiliani. Nonostante le assenze per scelta tecnica di Gervinho e Kurtic, la squadra di D’Aversa la sblocca dopo soli tre minuti con Cornelius. Il raddoppio arriva alla mezzora grazie al calcio di rigore trasformato da Juraj Kucka, per il fallo netto di Becao su Mihaila. All’intervallo Gotti opta per un assetto più offensivo, mette dentro Nestorovski e Molina, poi inserisce Okaka al posto di Llorente che non aveva combinato granché fino a quel momento. Così al 64? è proprio l’attaccante italiano ad accorciare le distanze, colpendo bene di testa sul bel cross di De Paul. Il pari arriva a dieci minuti dalla fine, con Nuytinck che stacca bene sugli ...

RadioItalia : “E quanto tempo ci vuole, per abbracciarsi la notte, in strada anche se piove, senza chiedere mai, senza capire mai… - OndeFunky : “Ridigli in faccia al tempo quando passa per favore. E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritorn… - FrancescoLollo1 : Oggi in tutta Italia abbiamo manifestato il dissenso di Fratelli d'Italia per la gestione della 'Montagna' da part… - maxxsilo : RT @GHINODITACCO18: @Thelma02559007 Questo il risultato quando la magistratura anziché perseguire i veri criminali, adopera il suo tempo pe… - BorsariLorena : RT @cuorelento: Promemoria per domani: cenare prima delle 20:30 per avere tutto il tempo per piangere durante e dopo l’esibizione. -