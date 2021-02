Ue, Emergency vince il premio europeo per la solidarietà civile (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha proclamato i vincitori del premio CESE per la solidarietà civile, indetto nel 2020 come riconoscimento di carattere eccezionale sul tema “La società civile contro la COVID-19”. Tra questi, Emergency vince nella categoria “transnazionale”, per l’assistenza fornita in Europa e nel mondo nel contenimento della pandemia, in particolare attraverso il suo Modello riproducibile di misure di sicurezza e protezione. Si tratta un modello flessibile e replicabile per la progettazione e la gestione degli ospedali durante la pandemia, che ha permesso, tra le altre cose, la costruzione di un ospedale da campo a Bergamo durante la prima ondata di contagi. Il modello è il frutto delle esperienze di gestione dei malati in caso di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Comitato economico e sociale(CESE) ha proclamato i vincitori delCESE per la, indetto nel 2020 come riconoscimento di carattere eccezionale sul tema “La societàcontro la COVID-19”. Tra questi,nella categoria “transnazionale”, per l’assistenza fornita in Europa e nel mondo nel contenimento della pandemia, in particolare attraverso il suo Modello riproducibile di misure di sicurezza e protezione. Si tratta un modello flessibile e replicabile per la progettazione e la gestione degli ospedali durante la pandemia, che ha permesso, tra le altre cose, la costruzione di un ospedale da campo a Bergamo durante la prima ondata di contagi. Il modello è il frutto delle esperienze di gestione dei malati in caso di ...

