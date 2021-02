Tour du Var, impresa di Gianluca Brambilla! Tappa e classifica finale (Di domenica 21 febbraio 2021) Gianluca Brambilla ha vinto la terza e ultima Tappa del Tour des Alpes Maritimes et Du Var. A Blausasc, dopo 136 chilometri. Il 33enne vicentino della Trek - Segafredo è riuscito a imporsi per ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 febbraio 2021)Brambilla ha vinto la terza e ultimadeldes Alpes Maritimes et Du Var. A Blausasc, dopo 136 chilometri. Il 33enne vicentino della Trek - Segafredo è riuscito a imporsi per ...

Cicloweb_it : È tornato @glbrambilla : capolavoro al Tour du Var #Tour0683 - pigi287 : RT @tuttobiciweb_it: Grande colpo di Gianluca #Brambilla che vince la tappa conclusiva e conquista la vittoria finale al Tour des Alpes Mar… - Fanta_Cycling : ??Gianluca Brambilla dopo la vittoria al Tour des Alpes Maritimes et du Var: “È stata una giornata dura, pensavo all… - tuttobiciweb_it : Grande colpo di Gianluca #Brambilla che vince la tappa conclusiva e conquista la vittoria finale al Tour des Alpes… - Fanta_Cycling : ?????Grande vittoria per Gianluca Brambilla nell’ultima tappa del Tour des Alpes Maritimes et du Var. Il corridore… -