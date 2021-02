Torino, Sanabria guarito dal Covid: “Non vedevo l’ora di allenarmi” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Ciao ragazzi, non vedevo l’ora di allenarmi e poterlo fare con i miei nuovi compagni. Vi mando un saluto e sempre forza Toro“. Così Antonio Sanabria annuncia attraverso gli account del Torino l’inizio della sua avventura in granata. Un’avventura iniziata ufficialmente nel mercato di gennaio ma ritardata di un mese per via del Coronavirus. Per l’ex Genoa primo allenamento al Filadelfia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torino Football Club (@Torinofc1906) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) “Ciao ragazzi, nondie poterlo fare con i miei nuovi compagni. Vi mando un saluto e sempre forza Toro“. Così Antonioannuncia attraverso gli account dell’inizio della sua avventura in granata. Un’avventura iniziata ufficialmente nel mercato di gennaio ma ritardata di un mese per via del Coronavirus. Per l’ex Genoa primo allenamento al Filadelfia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFootball Club (@fc1906) SportFace.

