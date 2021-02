Sfiorata la tragedia, ragazza si scatta un selfie e cade in un pozzo profondo 50 metri (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A volte per potersi scattare un selfie certe persone sono disposte a correre i rischi più idioti. Rischiando ovviamente di farsi parecchio male. Un esempio è quello che è successo a una ragazza in India che è, non si sa come, è caduta all’interno di un pozzo e i soccorritori sono stati costretti a tirarla su a braccia facendo ricorso ad una fune improvvisata. La giovane si stava scattando un selfie quando ad un certo punto è scivolata finendo dritta dritta dentro un pozzo profondo 50 metri. Fortunatamente dei passanti hanno udito le sue urla d’aiuto e con una fune di fortuna sono riusciti ad estrarre la ragazza dal fondo del pozzo. Fortunatamente se l’è cavata con poco, qualche ... Leggi su improntaunika (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A volte per potersire uncerte persone sono disposte a correre i rischi più idioti. Rischiando ovviamente di farsi parecchio male. Un esempio è quello che è successo a unain India che è, non si sa come, è caduta all’interno di une i soccorritori sono stati costretti a tirarla su a braccia facendo ricorso ad una fune improvvisata. La giovane si stavando unquando ad un certo punto è scivolata finendo dritta dritta dentro un50. Fortunatamente dei passanti hanno udito le sue urla d’aiuto e con una fune di fortuna sono riusciti ad estrarre ladal fondo del. Fortunatamente se l’è cavata con poco, qualche ...

