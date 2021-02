Serie A, noto giocatore finisce in ospedale: paura in campo (Di domenica 21 febbraio 2021) paura a Bergamo dove durante la partita di Serie A Atalanta-Napoli, un attaccante della squadra azzurra ha perso i sensi in campo. Attimi di paura a Bergamo, dove al Gewiss… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 21 febbraio 2021)a Bergamo dove durante la partita diA Atalanta-Napoli, un attaccante della squadra azzurra ha perso i sensi in. Attimi dia Bergamo, dove al Gewiss… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

thebursin___ : RT @didimiyy: Sono sinceramente spaventata dalla morbosità (perché questa è) che noto da parte di certi soggetti per la serie e per gli att… - NonSoUmile : RT @didimiyy: Sono sinceramente spaventata dalla morbosità (perché questa è) che noto da parte di certi soggetti per la serie e per gli att… - sportli26181512 : Caputo segna e dedica il gol al 're della movida' Enzo Mammato: Dopo il gol al Bologna, la dedica di Caputo al noto… - Sk89976225 : RT @didimiyy: Sono sinceramente spaventata dalla morbosità (perché questa è) che noto da parte di certi soggetti per la serie e per gli att… - darkina20 : RT @didimiyy: Sono sinceramente spaventata dalla morbosità (perché questa è) che noto da parte di certi soggetti per la serie e per gli att… -