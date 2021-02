Sapone con olio di cocco fai da te: un prodotto dai mille impieghi! (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Sapone con l’olio di cocco si può realizzare con il fai da te, in modo davvero semplicissimo e veloce: approfondiamo insieme! In commercio, esistono numerosissimi prodotti per la pulizia della casa. Detergenti, sgrassanti, lucidanti e tantissimi altri ancora, ognuno ricco di caratteristiche per un utilizzo specifico. Però, molti di questi prodotti sono pieni di sostanze chimiche e tossiche, dannose non solo per la nostra salute ma anche per quella dell’ambiente. Un ottima alternativa salutare, anche molto più economica, è quella di realizzare un prodotto in casa con ingredienti naturali! In questo articolo, vi presenteremo una ricetta davvero semplicissima per realizzare il Sapone all’olio di cocco! Un Sapone che renderà brillante e pulita ogni ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilcon l’disi può realizzare con il fai da te, in modo davvero semplicissimo e veloce: approfondiamo insieme! In commercio, esistono numerosissimi prodotti per la pulizia della casa. Detergenti, sgrassanti, lucidanti e tantissimi altri ancora, ognuno ricco di caratteristiche per un utilizzo specifico. Però, molti di questi prodotti sono pieni di sostanze chimiche e tossiche, dannose non solo per la nostra salute ma anche per quella dell’ambiente. Un ottima alternativa salutare, anche molto più economica, è quella di realizzare unin casa con ingredienti naturali! In questo articolo, vi presenteremo una ricetta davvero semplicissima per realizzare ilall’di! Unche renderà brillante e pulita ogni ...

IlContiAndrea : GHEMON Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con NERI PER CASO GIO EVAN Gli anni (8… - MaryMaddeddu : Ciao a tutti gli iscritti sono una signora distinta ma molto golosa. Mi trovo qui in quanto voglio incontrare qualc… - Marco_Slongo : RT @tizianaguerrucc: #Bodybeautyroutine Doccia calda, guanto ruvido, sapone alla crusca delle Dolomiti e poi, via il guanto e coccola con i… - MuseLOMBARDIA : RT @2_tasso: Zanza P. buon giorno tutto bene? io sono zanza e ho i capelli biondi da bambina giocavo con le barbie e baciavo il mio papà e… - alxnialler : @luxielee_ mi stai dicendo che all'asilo con le tue amiche non hai mai messo sapone e acqua nel bicchiere per fare… -