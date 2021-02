PALERMO-CATANZARO | TORNA SANTANA DAL 1? | LE FORMAZIONI UFFICIALI

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tutto pronto per.Queste ledella valevole per la 26a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 12.30 allo Stadio "Renzo Barbera".(4-3-3): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Luperini, De Rose,(C.); Kanoute, Lucca, Floriano.Allenatore: Boscaglia.(3-4-1-2): Di Gennaro; Fazio, Martinelli, Riccardi; Garufo, Corapi (C.), Verna, Porcino; Carlini; Curiale, Di Massimo.Allenatore: Calabro.ARBITRO: Alessandro Di Graci (Como)ASSISTENTI: Davide Meocci (Siena) e Andrea Micaroni (Chieti)QUARTO UOMO: Emanuele Frascaro (Firenze)

DIRETTA: I TESTA A TESTA I precedenti di Palermo-Catanzaro non sono certo pochi, ma bisogna dire che la sfida non si presentava dal 1991: era il mese di febbraio e alla Favorita era finita 0-0. "Vederle entrambe in Serie C è veramente una cosa brutta". A dirlo è Fausto Silipo, doppio ex di Palermo-Catanzaro, gara che andrà in scena oggi alle 12.30. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, Silipo a poi proseguito: "Sinceramente, non è normale che Palermo e Catanzaro giochino in questa categoria..."