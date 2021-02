Osimhen, il primo responso parla di trauma cranico (Di domenica 21 febbraio 2021) Tanta paura nel finale della sfida tra il Napoli e l’Atalanta, Victor Osimhen, ha battuto la testa, a seguito di un contrasto di gioco. Sebbene nessuno se ne fosse accordo dal principio, il calciatore ha immediatamente perso i sensi, poi li ha ripresi perdendoli però subito dopo. Immediatamente soccorso dai sanitari del Napoli e dal medico sociale, dottor Canonico, è stato messo sotto ossigeno e trasportato nell’ospedale Papa Giovanni XXII. Nel tragitto l’attaccante ha ripreso i sensi. Il primo responso, come riporta la Gazzetta dello Sport, parla di trauma cranico in attesa dei risultati degli esami L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Tanta paura nel finale della sfida tra il Napoli e l’Atalanta, Victor, ha battuto la testa, a seguito di un contrasto di gioco. Sebbene nessuno se ne fosse accordo dal principio, il calciatore ha immediatamente perso i sensi, poi li ha ripresi perdendoli però subito dopo. Immediatamente soccorso dai sanitari del Napoli e dal medico sociale, dottor Canonico, è stato messo sotto ossigeno e trasportato nell’ospedale Papa Giovanni XXII. Nel tragitto l’attaccante ha ripreso i sensi. Il, come riporta la Gazzetta dello Sport,diin attesa dei risultati degli esami L'articolo ilNapolista.

