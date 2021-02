Novak Djokovic vince gli Australian Open 2021: quanto guadagna? Soldi e punti del ranking (Di domenica 21 febbraio 2021) Novak Djokovic trionfa agli Australian Open 2021. Il serbo fa di nuovo la storia e batte Daniil Medvedev nella finale dello Slam Down Under. Il numero uno al mondo dunque riscrive i propri record, avvicinandosi a Rafael Nadal e Roger Federer nella speciale classifica dei major vinti: ora Nole è a quota 18, a -2 dallo spagnolo e lo svizzero. Rimandato invece l’appuntamento con il primo Grande Slam per il russo. LA CRONACA DEL MATCH LA CLASSIFICA DEI VINCITORI SLAM ALL-TIME CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI COMPLETO quanto guadagna Djokovic dopo la vittoria agli Australian Open 2021? Il terzo successo di fila a Melbourne, il nono complessivo, vale a Novak un assegno da circa 1.7 milioni di ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021)trionfa agli. Il serbo fa di nuovo la storia e batte Daniil Medvedev nella finale dello Slam Down Under. Il numero uno al mondo dunque riscrive i propri record, avvicinandosi a Rafael Nadal e Roger Federer nella speciale classifica dei major vinti: ora Nole è a quota 18, a -2 dallo spagnolo e lo svizzero. Rimandato invece l’appuntamento con il primo Grande Slam per il russo. LA CRONACA DEL MATCH LA CLASSIFICA DEI VINCITORI SLAM ALL-TIME CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI COMPLETOdopo la vittoria agli? Il terzo successo di fila a Melbourne, il nono complessivo, vale aun assegno da circa 1.7 milioni di ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE L'AUSTRALIAN OPEN IN FINALE BATTUTO MEDVEDEV 7-5, 6-2, 6-2 #SkyTennis… - WeAreTennisITA : 9?? su 9?? ?? Arriva la mezzanotte per Cenerentola-Karatsev e ha le sembianze di Novak Djokovic, che conquista la no… - Mayflower014 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE L'AUSTRALIAN OPEN IN FINALE BATTUTO MEDVEDEV 7-5, 6-2, 6-2 #SkyTennis #SkySport #AusOpe… - MassimoBonzo : RT @WeAreTennisITA: ?? 9??VAK DJOKOVIC ?? L’Australian Open è un torneo semplice: 128 uomini si ribattono una palla per due settimane e alla… - OA_Sport : NOVAK DJOKOVIC FA 18: il serbo vince per la nona volta gli Australia Open, travolgendo Daniil Medvedev in finale -