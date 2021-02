Nono trionfo di Djokovic agli Australian Open | Medvedev travolto

Leggi su agi

(Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - Novakha vinto per la nona volta glibattendo nettamente in finale il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2, in meno di due ore. Per il serbo numero uno del mondo è il terzoconsecutivo a Melbourne, dove ha inanellato 21 vittorie di fila. Nole conquista così il suo 18mo Slam (82 titolo Atp), portandosi a meno due dai recordman Federer-Nadal. Interrotta la serie positiva di Medvedev Per Medvedev, alla seconda finale Slam persa dopo quella degli US2019, si tratta della prima sconfitta dai quarti del torneo di Vienna dello scorso anno e fa seguito a una striscia di 20 vittorie consecutive passate dai trionfi nel 1000 di Parigi-Bercy, le ATP Finals di Londra e l'ATP Cup.