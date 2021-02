Non è l’Arena, anticipazioni ed ospiti puntata 21 febbraio (Di domenica 21 febbraio 2021) anticipazioni sulla puntata di questa sera, domenica 21 febbraio, del programma di La7, Non è l’Arena . Ecco tutti gli ospiti di Massimo Giletti. Gli ospiti in studio Domenica 21 febbraio torna l’atteso appuntamento con il talk di approfondimento giornalistico di La7, Non è l’Arena. Tantissimi gli ospiti che si susseguiranno negli studi di Massimo Giletti dalle ore 20.30 circa. Si parte dall’emergenza pandemica. E’ passato un anno dal paziente zero di Codogno: si parlerà di anno che ha sconvolto e cambiato per sempre nostre vite. Si ripercorreranno questi mesi di lotta contro il virus, le azioni che sono state prese e cosa ci aspetta. Si parlerà chiaramente anche della campagna vaccinale e delle varianti del virus ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 21 febbraio 2021)sulladi questa sera, domenica 21, del programma di La7, Non è. Ecco tutti glidi Massimo Giletti. Gliin studio Domenica 21torna l’atteso appuntamento con il talk di approfondimento giornalistico di La7, Non è. Tantissimi gliche si susseguiranno negli studi di Massimo Giletti dalle ore 20.30 circa. Si parte dall’emergenza pandemica. E’ passato un anno dal paziente zero di Codogno: si parlerà di anno che ha sconvolto e cambiato per sempre nostre vite. Si ripercorreranno questi mesi di lotta contro il virus, le azioni che sono state prese e cosa ci aspetta. Si parlerà chiaramente anche della campagna vaccinale e delle varianti del virus ...

