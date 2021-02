Napoli, controlli a tappeto ad Arzano e Caivano: arresti e sequestri (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocontrolli a tappeto nell’area nord di Napoli per i carabinieri del comando provinciale. I militari della compagnia di Casoria, supportati dai militari delle Compagnie limitrofe hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio a largo raggio, incentrato nel rione 167 e sulle arterie principali dei comuni di Arzano e Caivano. Durante il servizio sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari in vari punti delle città e posti di controllo rafforzati nelle aree a maggiore densità criminale del centro urbano. Ad Arzano un 32enne è stato arrestato per spaccio in forza a un ordine di esecuzione di pena detentiva domiciliare emesso dal tribunale di Napoli Nord. Un uomo, è stato denunciato per guida senza patente. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonell’area nord diper i carabinieri del comando provinciale. I militari della compagnia di Casoria, supportati dai militari delle Compagnie limitrofe hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio a largo raggio, incentrato nel rione 167 e sulle arterie principali dei comuni di. Durante il servizio sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari in vari punti delle città e posti di controllo rafforzati nelle aree a maggiore densità criminale del centro urbano. Adun 32enne è stato arrestato per spaccio in forza a un ordine di esecuzione di pena detentiva domiciliare emesso dal tribunale diNord. Un uomo, è stato denunciato per guida senza patente. ...

