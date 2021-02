Milan-Inter, Pioli: “Non ci ridimensioniamo. Obiettivo quarto posto” (Di domenica 21 febbraio 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Inter, derby di Milano del 23° turno di Serie A. Le sue dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 21 febbraio 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di, derby dio del 23° turno di Serie A. Le sue dichiarazioni Pianeta

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - GOAL_ID : FT: Milan 0-3 Inter Il Biscione merajai Derby della Madonnina! - PianetaMilan : #MilanInter, #Handanovic a @DAZN_IT: 'Abbiamo tante qualità, non esistono parate facili' - #Calcio @SerieA #SerieA… - laremi_guido : @retronebbia Di sicuro all'Inter #Handanovic, credo non ci sia un tifoso nerazzurro che non riconosca quella di ogg… -