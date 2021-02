Milan - Inter 0 - 3: Conte vince il derby scudetto (Di domenica 21 febbraio 2021) Il derby scudetto è dell' Inter . Conte vola a +4 in vetta grazie alla coppia gol Lautaro - Lukaku , dopo il sorpasso sui rossoneri nella settimana scorsa. Affonda Pioli , che incassa la seconda ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilè dell'vola a +4 in vetta grazie alla coppia gol Lautaro - Lukaku , dopo il sorpasso sui rossoneri nella settimana scorsa. Affonda Pioli , che incassa la seconda ...

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - repubblica : Derby Milan-Inter, tensione tra migliaia di tifosi assembrati fuori da San Siro: salta il distanziamento, si rischi… - SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: @acmilan @emirates Se non foste la mia squadra vi manderei a fare in c.... Pioli asfaltato da Conte non si può far gioc… - AndreaInterNews : I miei tre migliori in campo, come ho già detto altrove: - Lautaro Martinez (non solo per i gol); - Handanovic (non… -