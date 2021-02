Agenzia_Ansa : Tragedia nel #Trevigiano, mamma si suicida lanciandosi dal ponte con il figlio di un anno e mezzo. Lei è morta, il… - Lucia05149332 : RT @Agenzia_Ansa: Tragedia nel #Trevigiano, mamma si suicida lanciandosi dal ponte con il figlio di un anno e mezzo. Lei è morta, il piccol… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Treviso, mamma si getta dal ponte col figlio: lei muore, il bimbo di un anno e mezzo è gravissimo - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Tragedia nel #Trevigiano, mamma si suicida lanciandosi dal ponte con il figlio di un anno e mezzo. Lei è morta, il piccol… - piemarcy : RT @leggoit: Treviso, mamma si getta dal ponte col figlio: lei muore, il bimbo di un anno e mezzo è gravissimo -

Il Mattino di Padova

Una donna di 31 anni è morta dopo essersi gettata dal ponte di Vidor, nel trevigiano, con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Il bimbo è stato trovato dai soccorritori in condizioni disperate, ed ...Secondo le prime informazioni la giovanesoffriva di crisi depressive e per questo i famigliari, ieri sera, non vedendola rientrare in casa, si sono allarmati. e hanno subito allertato i ...Una donna di 31 anni è morta dopo essersi gettata dal ponte di Vidor, nel trevigiano, con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Il bimbo è stato trovato dai soccorritori ...È stato subito trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove le sue condizioni sono gravissime. La giovane mamma, 31 anni, soffriva da tempo di crisi depressive per le quali era regolarmente ...