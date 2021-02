M5S: Lezzi, 'quesito su Rousseau non si è avverato, voto era da rifare' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Per me il voto su Rousseau è sacro e io non ho mai detto che il quesito fosse tendenzioso ma è la previsione che è stata inserita nel quesito che non si è avverata: non c'è la fusione tra il Mise e l'Ambiente. E poi non c'è la difesa di nessuna delle nostre battaglie: non abbiamo la Giustizia, l'Istruzione, il Lavoro". Lo dice la senatrice M5S, Barbara Lezzi, a In Mezz'ora in Più. "Per questo, a norma di Statuto, ho chiesto che si rifacesse la votazione, ho fatto una richiesta formale ma non ho avuto risposta". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Per me ilsuè sacro e io non ho mai detto che ilfosse tendenzioso ma è la previsione che è stata inserita nelche non si è avverata: non c'è la fusione tra il Mise e l'Ambiente. E poi non c'è la difesa di nessuna delle nostre battaglie: non abbiamo la Giustizia, l'Istruzione, il Lavoro". Lo dice la senatrice M5S, Barbara, a In Mezz'ora in Più. "Per questo, a norma di Statuto, ho chiesto che si rifacesse la votazione, ho fatto una richiesta formale ma non ho avuto risposta".

