Luisa Ranieri | clamoroso retroscena | la ricordate in quel famosissimo spot?

(Di domenica 21 febbraio 2021) È stato un vero e proprio tormentone in tv? Questa sera, domenica 21 febbraio, iniziano le avventure di Lolita Lobosco. A interpretare il vicequestore sarà, pronta ad appassionare il pubblico con le indagini del suo personaggio. “Donna caparbia, indipendente e ironica. Per me L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

repubblica : 'Lolita Lobosco', cominciano le indagini del vicequestore Luisa Ranieri: Domenica 21 febbraio primo appuntamento su… - Pallina54036869 : RT @anna_salvaje: Luisa Ranieri, parlando della poliziotta della sua nuova fiction, dice che 'col suo tacco12 racconta un 'femminile' che n… - Lucyluciana94 : RT @anna_salvaje: Luisa Ranieri, parlando della poliziotta della sua nuova fiction, dice che 'col suo tacco12 racconta un 'femminile' che n… - infoitcultura : Le indagini di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri anticipa: “Affronterà…” - infoitcultura : Le indagini di Lolita Lobosco, Anticipazioni: al via Stasera su Rai1 la Fiction con Luisa Ranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Ranieri

Tv Sorrisi e Canzoni

Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni prima puntata oggi, 21 febbraio Dopo tanta attesatorna in tv, nel prime time di Rai1, con un ruolo molto diverso rispetto a quanto ci ha abituato in passato. Ad andare in scena questa volta è la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ...Il ciclone Lolita Lobosco sta per abbattersi su Rai1. Domenica 21 febbraio debutta in prima serata la nuova serie ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi , connei panni del nuovo affascinante vicequestore del commissariato di Bari: la donna si ritrova a capo di una squadra di soli uomini ma per essere autorevole non ha bisogno di castigare la ...Da domenica 21 febbraio in onda su Rai Uno la nuova serie con Luisa Ranieri tratta dai romanzi di Gabriella Genisi ...Ecco tutto quello che c'è da sapere sul matrimonio tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, un legame speciale che dura da molti anni.