Luigi Tenco, omicidio o suicidio? La morte del cantautore è ancora un giallo (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo le recenti rivelazioni di Lino Patruno, il mistero sulla morte di Luigi Tenco è tornato alla ribalta: fu davvero un suicidio o il cantante è stato ucciso? (screenshot video)La notte tra il 26 e il 27 gennaio 1967 Luigi Tenco veniva trovato senza vita nella stanza 219 dell’hotel Savoy, poche ore dopo essersi esibito nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo in occasione della 17esima edizione del Festival. Accanto al corpo una pistola calibro 765 e una lettera d’addio con la calligrafia del cantautore, in cui c’era scritto: “Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda ‘Io tu e le ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo le recenti rivelazioni di Lino Patruno, il mistero sulladiè tornato alla ribalta: fu davvero uno il cantante è stato ucciso? (screenshot video)La notte tra il 26 e il 27 gennaio 1967veniva trovato senza vita nella stanza 219 dell’hotel Savoy, poche ore dopo essersi esibito nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo in occasione della 17esima edizione del Festival. Accanto al corpo una pistola calibro 765 e una lettera d’addio con la calligrafia del, in cui c’era scritto: “Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda ‘Io tu e le ...

