LIVE Djokovic-Medvedev 1-0 | Finale Australian Open in DIRETTA | si comincia a Melbourne Park!

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Secondo ace di Nole. 30-0 Ottima prima del classe ’87. 15-0 Lunga la risposta di diritto del russo. 0-2 BREAK! Il serbo domina lo scambio dopo il diritto in accelerazione del russo e porta ancora all’errore l’avversario. Nono servizio perso nel torneo per il classe ’96. 30-40 Servizio e diritto di. 15-40 Due palle break! Risposta profonda di Nole. 15-30 Inizio teso per: diritto diagonale in corridoio dopo il recupero di. 15-15 Diritto in corridoio del #4 al mondo: scambio prolungato di Nole. 15-0 Il russo domina lo scambio e chiude con il diritto incrociato. 1-0 Ottimo inizio del 17 volte campione Slam. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del serbo. 40-0 Il serbo ...