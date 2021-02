Libia senza pace. Così le milizie di Zawiya entrano a Tripoli (Di domenica 21 febbraio 2021) Caos a Tripoli. A dieci anni dalla rivoluzione che ha tolto dal potere il rais Gheddafi e a poche settimane dalla nomina di una nuova autorità esecutiva (Gnu) sotto egida Onu, a Piazza dei Martiri si spara di nuovo. BREAKING Armed militia groups control the center of the capital #Tripoli, firing in the air, while #GNA‘s Ministry of Interior cars flee from the area. #Libya pic.twitter.com/wVr9PFzxzs — ????? ?????? ??????? (@ObservatoryLY) February 21, 2021 Nel pomeriggio c’era stato un attentato contro Fathi Bashaga, attuale ministro dell’Interno e candidato favorito alle votazioni del Foro di dialogo onusiano — poi sconfitto. La motorcade di Bashaga è stata vittima di un’imboscata a Janzour, a ovest della capitale. Lui è uscito illeso, un attentatore è morto: le responsabilità ricadono sui gruppi armati di Zawiya. #?????? ????? ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Caos a. A dieci anni dalla rivoluzione che ha tolto dal potere il rais Gheddafi e a poche settimane dalla nomina di una nuova autorità esecutiva (Gnu) sotto egida Onu, a Piazza dei Martiri si spara di nuovo. BREAKING Armed militia groups control the center of the capital #, firing in the air, while #GNA‘s Ministry of Interior cars flee from the area. #Libya pic.twitter.com/wVr9PFzxzs — ????? ?????? ??????? (@ObservatoryLY) February 21, 2021 Nel pomeriggio c’era stato un attentato contro Fathi Bashaga, attuale ministro dell’Interno e candidato favorito alle votazioni del Foro di dialogo onusiano — poi sconfitto. La motorcade di Bashaga è stata vittima di un’imboscata a Janzour, a ovest della capitale. Lui è uscito illeso, un attentatore è morto: le responsabilità ricadono sui gruppi armati di. #?????? ????? ...

