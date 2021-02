Le indagini di Lolita Lobosco: le location della fiction, dove è stata girata (Di domenica 21 febbraio 2021) Le indagini di Lolita Lobosco: le location della fiction dove è stata girata (le location) la fiction Le indagini di Lolita Lobosco in onda su Rai 1? La fiction con protagonista Luisa Ranieri è ambientata in Puglia, per la precisione a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Una delle location principali che si riconosce nelle varie puntate è la spiaggia conosciuta come Pane e pomodoro di Bari. Tra le location principale di Le indagini di Lolita Lobosco c’è anche il Palazzo Pamieri di Monopoli, la sede del Commissariato. Altre riprese di ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021) Ledi: le(le) laLediin onda su Rai 1? Lacon protagonista Luisa Ranieri è ambientata in Puglia, per la precisione a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Una delleprincipali che si riconosce nelle varie puntate è la spiaggia conosciuta come Pane e pomodoro di Bari. Tra leprincipale di Ledic’è anche il Palazzo Pamieri di Monopoli, la sede del Commissariato. Altre riprese di ...

repubblica : 'Lolita Lobosco', cominciano le indagini del vicequestore Luisa Ranieri: Domenica 21 febbraio primo appuntamento su… - freetopix : In occasione del debutto della Fiction RAI, 'Le indagini di Lolita Lobosco', la scrittrice @gabriella_genisi si è c… - LorenzoMainieri : Le indagini di Lolita Lobosco: alle 21:25 su @RaiUno con Luisa Ranieri - omniadigitale : Luisa Ranieri torna in TV con su RAI1 con 'Le indagini di Lolita Lobosco'. #cinematv #fictionRai… - IOdonna : Arriva su Rai 1 Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, poliziotta che non rinuncia ai tacchi a spillo -