Lazio-Bayern Monaco in chiaro in tv? Data, orario e dove vederla in streaming (Di domenica 21 febbraio 2021) Manca sempre meno a Lazio-Bayern Monaco, match valevole per l’anData degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. I ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno contro i campioni d’Europa e del Mondo in carica in una partita sulla carta proibitiva ma Ciro Immobile e compagni vogliono godersi due serate storiche e magari provare il colpaccio per volare ai quarti di finale. La partita è prevista martedì 23 febbraio 2021 alle ore 21:00 nella cornice dello stadio Olimpico e verrà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 mentre a pagamento su Sky Sport Uno. In streaming invece si potrà guardare su Mediaset Play o su Sky Go. Sportface.it seguirà attentamente l’incontro con approfondimenti, gol, video, pagelle, highlights, parole dei protagonisti e quant’altro per non farvi perdere ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Manca sempre meno a, match valevole per l’andegli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. I ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno contro i campioni d’Europa e del Mondo in carica in una partita sulla carta proibitiva ma Ciro Immobile e compagni vogliono godersi due serate storiche e magari provare il colpaccio per volare ai quarti di finale. La partita è prevista martedì 23 febbraio 2021 alle ore 21:00 nella cornice dello stadio Olimpico e verrà trasmessa in diretta insu Canale 5 mentre a pagamento su Sky Sport Uno. Ininvece si potrà guardare su Mediaset Play o su Sky Go. Sportface.it seguirà attentamente l’incontro con approfondimenti, gol, video, pagelle, highlights, parole dei protagonisti e quant’altro per non farvi perdere ...

OfficialSSLazio : #UCL ?? #LazioBayern, il programma della vigilia ?? - perinick82per : @M49liberorso Ecco perché il Milan ha perso! Non poteva farsi una foto così anche prima della partita della Lazio?… - _biancocelesti : Lazio - Bayern Monaco, Flick in emergenza: tutti i calciatori in dubbio: - spaziocalcio : Champions League, arbitro israeliano per la partita fra #Lazio e #FCBayern di martedì #UCL - mercedes101180 : RT @OfficialSSLazio: #UCL ?? #LazioBayern, il programma della vigilia ?? -