Italia, in aumento contagi e ricoveri in Terapia intensiva: 13.452 casi e 232 morti. (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono 13.452 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, sulla base di 250.986 i test (molecolari e antigenici) effettuati. Il tasso di positività è del 5,4%, ieri era ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono 13.452 i test positivi al coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, sulla base di 250.986 i test (molecolari e antigenici) effettuati. Il tasso di positività è del 5,4%, ieri era ...

rtl1025 : ?? Sono 13.452 i test positivi al #coronavirus registrati in #Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i positivi erano stat… - LaStampa : Nell’arco di tre, massimo quattro settimane il virus in Italia parlerà quasi esclusivamente inglese e questo, si tr… - infoitinterno : Italia, in aumento contagi e ricoveri in Terapia intensiva: 13.452 casi e 232 morti. - CosenzaChannel : #Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive del 'San Martino' di Genova: «Con l’aumento delle vaccinazio… - giornaleradiofm : Covid,positivi stabili,meno morti. Aumento malati e ricoveri: (ANSA) - ROMA, 21 FEB - Si mantengono costanti i test… -