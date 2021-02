“Gf Vip”, Dayane Mello crollo psicologico nella notte: «Voglio morire…», interviene Pretelli (Di domenica 21 febbraio 2021) crollo psicologico e crisi di pianto per Dayane Mello al “Grande Fratello Vip”. La modella sudamericana esasperata sarebbe arrivata a dire: «Voglio morire». Ad intervenire in suo soccorso Pierpaolo Pretelli. nella notte tra sabato e domenica, la giovane, che poche settimane fa ha perso il fratello Lucas rimasto coinvolto in un incidente stradale, si è lasciata andare ad un doloroso sfogo. La Mello è scoppiata in lacrime in giardino sotto lo sguardo attonito degli altri coinquilini. leggi anche l’articolo —> GFVip 5, Dayane Mello rientra nella casa dopo la notizia della morte del fratello «Voglio morire», ha detto, singhiozzando, Dayane ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 febbraio 2021)e crisi di pianto peral “Grande Fratello Vip”. La modella sudamericana esasperata sarebbe arrivata a dire: «morire». Ad intervenire in suo soccorso Pierpaolotra sabato e domenica, la giovane, che poche settimane fa ha perso il fratello Lucas rimasto coinvolto in un incidente stradale, si è lasciata andare ad un doloroso sfogo. Laè scoppiata in lacrime in giardino sotto lo sguardo attonito degli altri coinquilini. leggi anche l’articolo —> GFVip 5,rientracasa dopo la notizia della morte del fratello «morire», ha detto, singhiozzando,...

